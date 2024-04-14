الشرقية تستعد لاستقبال موسم توريد القمح بـ56 صومعة.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم 2024.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح التابعة للجهات المتنوعة هي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، وإدارة شؤون التفتيش (صيانة الحبوب)، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشركة مطاحن شمال القاهرة، مشيرة إلى أن الاقماح المحلية يتم توريدها إلى 56 صومعة وهنجر ومراكز تجميع مطورة حكومية.

أماكن تخزين محصول القمح

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن أماكن تخزين محصول القمح هذا العام تنوعت كالآتي:

- 41 مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 256.852 طن.

- 13 صومعة بإجمالي سعة تخزينية 472.000 طن.

- هنجر باجمالي سعة تخزينية 1000 طن.

- بنكر بإجمالي سعة تخزينية 70400 طن.

ضوابط تخزين الأقماح

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة توافر الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح، ومنها التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو أقماح مستوردة، ونظافة وتطهير الصوامع والهناجر والبناكر من آثار محصول الموسم السابق قبل التخزين، وتوافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون والهناجر والبناكر كذلك توافر وسائل الحماية المدنية بالصوامع.