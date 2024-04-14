موعد آخر رحلة مترو بالخطوط الثلاثة.. «القومية للأنفاق» تعلن جدول المواعيد

حددت الهيئة القومية للأنفاق، موعد آخر رحلة مترو بالخطوط الثلاثة، موضحة أنه اعتباراً من غد الاثنين سيتم تشغيل المترو وفق مواعيد جديدة مختلفة عن مواعيد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر والتي تنتهي اليوم الأحد 14 من شهر أبريل الجاري.

موعد آخر رحلة مترو

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، موعد آخر رحلة مترو، وفق الهيئة القومية للأنفاق، والتي أكدت أن جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني يبدأ في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً بعدد رحلات 1090 رحلة يوميًا.

موعد آخر رحلة مترو بالخط الأول

- الساعة 11:15 مساءً من محطة حلوان.

- الساعة 11:30 دقيقة مساءً من محطة المرج الجديدة.

موعد آخر رحلة مترو بالخط الثاني

- الساعة 11:40 دقيقة مساءً من محطة المنيب.

- الساعة 11:40 دقيقة مساءً من محطة شبرا الخيمة.

موعد آخر رحلة مترو بالخط الثالث

- الساعة 22:32 مساءً من محطة عدلي منصور.

- الساعة 23:00 مساءً من محطة روض الفجر.

وفي سياق متصل، أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وجود العديد من الفرق المنتشرة بطول الخطوط للتدخل في حال حدوث عوارض أو أعطال بالقطارات.

تقوم حالياً وزارة النقل، بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لاستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة، فتعمل حالياً على استكمال آخر محطات الخط الثالث للمترو، وتشتمل بولاق الدكرور والتوفيقية وجامعة القاهرة وجامعة الدول.