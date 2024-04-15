جاذبية المحامي تزيد فرص كسب القضايا.. دراسة أمريكية تكشف السبب

قميص مهندم وكرافته أنيقة وبدلة متسقة الألوان وفوقها الروب لشهير، هكذا يطل المحامي داخل قاعة المحكمة بمظهره اللافت للنظر، مدافعًا عن المتهم وفي جعبته كثير من الأوراق التي يحاول من خلالها إثبات براءة موكله أمام هيئة القضاة، وتوصلت دراسة أمريكية إلى أنّ هناك عدة عوامل من شانها زيادة فرص المحامين في الفوز بالقضايا.

دراسة أمريكية بشأن المحامين

الدراسة أشرف عليها عالم في جامعة إلينوي الأمريكية، إذ جمع ما يزيد عن 1000 قضية، من أجل دراسة عوامل نجاحها، وبالفعل، تواصل مع عدد ممن حضروا هذه القضايا وفي أثناء المرافعات، من أجل معرفة مدى تأثير جاذبية المحامي على سير القضية ونجاحها، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الدراسة أظهرت أنّ المحامين الجذابين يتمتعون بميزة كبيرة في ساحات القضاء مقارنة بنظرائهم الأقل جاذبية، إذ يعد المظهر الخارجي عاملًا مهمًا في جذب انتباه القاضي والهيئة، إذ يُمكن للمحامي المهتم بمظهره أنّ يكّون انطباعًا أوليًا إيجابيًا يؤثر على مجريات القضية.

وركزت الدارسة على لغة الجسد الخاصة بالمحامي، إذ يمكن استخدام لغة جسد واثقة تعبر عن القدرة على السيطرة على القضية ومجرياتها، مما يؤثر إيجابًا على تقييم القاضي لأدائه.

الدراسة تنثير الجدل في أمريكا

ويمكن للمحامي الجذاب التواصل بشكل فعال مع الهيئة القضائية، مما يساعده على إيصال حججه بشكل مُقنع أكثر، إلى جانب الثقة بالنفس التي تعد من أهم الصفات التي تجعل حضور المحامي قويًا وتعزز قدرته على الإقناع.

الدراسة خلصت إلى أنّ جاذبية المحامين تُعد عاملًا مهمًا للفوز بالقضايا في المحاكم، وهي دراسة أثارت الجدل في أمريكا، بعدما اعترض البعض على فكرة وجود عوامل غير الكفاءة وإتقان المحامي لعمله وأوراقه يمكنها التأثير على القضية.