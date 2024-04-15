«إزاي تسحب مرتبك مبكرا؟».. بنوك أتاحت صرف 90% من المبلغ قبل موعده

أتاحت عددا من البنوك المصرية، خدمات متعلقة بصرف الراتب مقدمًا، أو ما عرف باسم «السحب على المكشوف»، وهي ضمن الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري للموظفين من أجل مساعدتهم على الحصول على رواتبهم قبل موعد صرفها بشكل رسمي، لتلبية احتياجات العملاء من «الكاش».

واشترطت تلك البنوك عددًا من الاشتراطات البسيطة للحصول على الراتب قبل صرفه رسميًا من وزارة المالية للجهات المعنية، إذ سيتثنى للموظف الحصول على 90% من راتبه دون دفع مصروفات إدارية أو مصاريف للاشتراك في تلك الخدمة.

بالخطوات كيف تحصل على راتبك مقدما؟

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كيف سيتمكن الموظف في الحصول على راتبه بشكل مقدم من قبل 5 بنوك مصرية، بالنحو التالي:

1- البنك الأهلي المصري

عرفت تلك الخدمة من قبل البنك الأهلي باسم «الراتب المقدم»، إذ طرح أكبر بنك في مصر تسهيل ائتماني جديد لعملائه الذين يتمّ تحويل رواتبهم بشكل منتظم على البنك، بواسطة فتح حد ائتماني على البطاقات التي لا تتجاوز حد الـ20 ألف جنيه، دون ارتباط بفتح حساب جاري، إذ سيلبي ذلك احتياجات العملاء لفترة قصيرة الأجل.

وأشار «البنك الأهلي» إلى أنَّ خدمة الراتب المقدم سيقدمها البنك لعملائه حتى 80% من قيمة الراتب بشكل مقدمًا، دون دفع الموظف أي مصاريف إدارية أو مصاريف لاشتراك، مع إتاحة استخدام الراتب المقدم بشكل نقدي أو عبر المشتريات بشكل «أون لاين».

2- بنك مصر

قدم بنك مصر إحدى أهم خدماته المتعلقة بصرف الراتب مقدمًا، حيث تصل أعلى قيمة للتسهيل لـ65% من الراتب الشهري، وسيصل الحد الأقصى للسحب قيمة الـ 20 ألف جنيه، وبحد أدنى 500 جنيه، كما يمكن سحب أو سداد مبلغ التسهيل لأكثر من مرة في نفس الشهر، بسعر عائد لن يتجاوز حد الـ1%.

اشترط البنك على العملاء دفع مصاريف إدارية قيمتها 50 جنيه سنويًا، على أن يجرى سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري ببطاقة المرتبات، كما حدد البنك عددًا من الشروط لتسهيل حصول العميل على الخدمة، أبرزها أن يكون الحد الأدنى للراتب 1000 جنيه للعاملين بالقطاع العام و1500 جنيه للقطاع الخاص.

3- البنك التجاري الدولي CIB

قدم البنك التجاري الدولي CIB إحدى أبرز خدماته لسحب الراتب مقدمًا، ويصل الحد الائتماني للسحب 90% من الراتب الشهري، وبحد أقصى 150 ألف جنيه​، كما يمكن سحب الرصيد بشكل مباشرة من قبل ماكينات الصراف الآلي، كما لا توجد رسوم حال الإلغاء أو السداد.

وتراوح عائد البنك حال استخدام تلك الخدمة منه 18.5% وحتى 23%، كما يحتسب على الرصيد القائم غير المسدد، ويمكن سداد المبلغ بأكثر من 198 فرعا أو ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية.

4- بنك الإمارات دبي الوطني

اتاح بنك الإمارات دبي الوطني النقدي خيارات مرنة وبسيطة حال رغب العميل في سحب راتبه قبل نزوله في ماكينات الصرف، ويصل الحد الأدنى للسحب منه 5 آلاف جنيه، فيما يصل الحد الأقصى لـ95% من الودائع أو الشهادات، و80% بالنسبة لأذون أو سندات الخزانة، و90% بالنسبة لمبالغ حسابات التوفير.

5- بنك الإسكندرية

وفر بنك الإسكندرية لعملاءه إمكانية تسهيل الراتب المدفوع بشكل مقدم ويحصل الموظف على 90% من أصل الراتب الذي يجرى تحويلة شهريا، ذلك مع إتاحة الاطلاع على تفاصيل التسهيل المقدمه من قبل خدمات الإنترنت البنكي أو تطبيق الموبايل البنكي.

خدمة السحب على المكشوف بأغلب البنوك

بخلاف هذا، فقد قدمت أغلب البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري إمكانية خدمة الراتب المقدم أو «السحب على المكشوف» بمقابل نسبة فائدة ضعيفة، بعضها يكون دون رسوم حال الإلغاء أو السداد المبكر من قبل العميل.