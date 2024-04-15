بأسرار وتركات المطاعم.. طريقة سهلة لعمل الجمبري بالزبدة

الجمبري بالزبدة أكلة مميزة في مصر والعالم؛ يشتهر هذا الطبق بطعم رائع لوجود الزبدة التي تمنح أي طعام مذاقا خاصا ويحتوي على توابل تمنحه رائحة شهية وهي الكزبرة، ومع رغبة الأمهات في تجديد الوصفات اليومية وتغيير الروتين المعتاد في الطعام نقدم لكم طريقة سهلة لتجهيز الجمبري بالزبدة والكزبرة والثوم في دقائق وفق موقع «damndelicious» العالمي بخطوات ومقادير سهلة.

مكونات الجمبري بالزبدة

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

3 فصوص الثوم: (مهروس)

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب كزبرة خضراء: (مفرومة)

حبة بصل مفروم

الجمبري: 500 جرام متوسط الحجم / مقشر ومنظف

طريقة التحضير

لتحضير الجمبري بالزبدة، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس ونصف كمية الكزبرة والملح وعصير الليمون في طبق لتحضير التتبيلة السرية للجمبري.

ضيفي الروبيان أو الجمبري وحركي حتى يختلط مع التتبيلة وغطي الطبق واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي الجمبري مع التتبيلة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر وينضج.

زيلي المقلاة عن النار ووزعي باقي كمية الكزبرة وقدميه ساخنا إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة.

طاجن الجمبري

½ ك جمبري بقشره

فلفل ألوان مقطع صغير

بصلة مقطعة صغير

3 لـ4 فصوص ثوم مفروم

طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل

كزبرة

كمون

2 ملعقة كبيرة زيت

½ كوب مياه مغلية

طريقة التحضير

في صينية أو حلة أضيفي الزيت والبصل ورشة فلفل وشوحي حتى تأخذ المكونات السابقة لونا.

ضيفي الثوم المفروم وشوحي حتى تظهر ريحته ثم ضعي الفلفل الألوان.