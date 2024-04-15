مفاجأة غير متوقعة حول إصابة زيزو في مباراة القمة.. ماذا ينتظره؟

في صدمة كانت خارج حسابات الزمالك، وقع أحمد سيد زيزو مصابًا على أرض ستاد القاهرة، بعد إصابته أثناء المشاركة في مباراة القمة 127، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ليضطر للخروج من أرض الملعب بعد ما يقرب من 15 دقيقة من بداية اللقاء.. فهل يغيب لفترة طويلة عن المباريات المقبلة مع الزمالك؟

تفاصيل صادمة حول مصير زيزو بعد الإصابة في قمة الأهلي والزمالك

زيزو لم يستكمل المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لكن اللاعب طلب الخروج، ليدخل موتيابا بديلًا له، بعد مرور 15 دقيقة فقط على الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في قدمه، يكشف تفاصيلها طارق عبدالظاهر متخصص تأهيل إصابات الملاعب، في حديثه لـ«الوطن».

مدة الغياب المتوقعة لزيزو بعد الإصابة في مباراة القمة

«الغياب لن يقل عن أسبوع»، كشف عبدالظاهر أن اللاعب لن يتعافى من الإصابة التي ألمت به في الفترة الماضية، ما جعلها تعود مرة أخرى وتتفاقم بعد تدخل بسيط أمام رامي ربيعة مدافع الأهلي، ما جعله يسقط على الأرض ويفقد القدرة على استكمال المباراة.

أحمد سيد زيزو سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل قد تصل إلى 10 أيام، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، إذ يؤكد طارق عبدالظاهر أن اللاعب بنسبة كبيرة يعاني من جزع في الرباط الدالي والرباط الشظيوي، وهو ما يحتاج إلى فترة ليست كبيرة للتعافي والعودة للمشاركة بشكل طبيعي: «اللاعب لم يأخذ الفترة المناسبة للتعافي من الإصابة الأخيرة، لذلك تفاقمت وفي الأغلب قد يغيب ما بين أسبوع إلى 10 أيام».