«وزارة الشباب»: برامج تدريبية لأخصائيي التغذية لتحسين الأداء الرياضي

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجهود التنفيذية للوزارة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي، في تطوير الطب الرياضي، في إطار الالتزام بتعزيز صحة الفرد وتعزيز صحة الرياضيين.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، أن «الشباب والرياضة» تعاونت مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، بتنفيذ برنامج تدريبي اليوم، استهدف أخصائي التغذية واستخدام نتائج التحليل الجيني لتحسين الأداء الرياضي.

استخدام تطبيقات الجينوم لتحسين الأداء الرياضي

أضاف البيان، أنه تم أيضا تنفيذ البرنامج التدريبي في مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، بحضور الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية، وأعضاء اللجنة العلمية لمشروع الجينوم الرياضي، بالإضافة إلى اللواء طبيب طارق طه أحمد من مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن استخدام تطبيقات الجينوم الرياضي في تحسين الأداء الرياضي يهدف إلى تحسين تخطيط التدريب والتغذية الشخصية، وتقديم رعاية صحية متخصصة وفعالة، تماشيا مع النهج الحديث في مجال الطب الرياضي وخطوة مهمة نحو تطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي والأولمبي.

برامج تدريبية للمعدين البدنين

ومن المقرر تقديم برامج تدريبية مستقبلًا للمعدين البدنين ومخططي الأحمال وأخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل ورؤساء اللجان الطبية والاطباء، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير كل الإمكانات المتاحة لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية للرياضيين المؤهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.