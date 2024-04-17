محافظ قنا: تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا بمركز دشنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، وفدي مؤسستي صناع الحياة وبنك مصر لتنمية المجتمع، على هامش ختام مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يناير 2024.

التمكين الاقتصادي للأسر في قنا

قال محافظ قنا، خلال اللقاء، إن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا يهدف إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي في 17 قرية مستهدفة بمركز دشنا، بغرض تمكين المرأة والشباب داخل المجتمعات المهمشة، مشيراً إلى أن المشروع نجح في تنفيذ 350 مشروعا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا، كما تم تدريب 350 مستفيدا على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، فضلا عن تدريب 120 شابا وفتاة على مهن حرفية مختلفة «صيانة المحول والتكييف والتبريد ، الخياطة والتفصيل، الإسعافات الأولية، المكياج وتصفيف الشعر، صناعة المنظفات».

وأشار الداودي إلى أنه تم تسليم 72 منحة «شنطة أدوات» للمتميزين في التدريبات الحرفية، وتسليم عدد 200 منحة تعليمية لمستفيدي المشروعات الصغيرة، ومبلغ مالي، مضيفا أنه تم تقديم ساعات طبية، كراسي متحركة لعدد 88 من ذوى الهمم، فضلا عن توزيع 400 فيزا لمستفيدي المشروع في إطار الشمول المالي «مشروعات صغيرة، تدريبات حرفية، متطوعين، متدربين».

مؤسسة بنك مصر تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الأساسية

وأوضح الداودي أنه تم تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة إهداء من مؤسسة بنك مصر، تضمنت «325 لحافا لمستفيدي المشروع، 402 شنطة مدرسية، 800 شنطة وكرتونة غذائية، وتسليم عدد 780 طقم ملابس أطفال».