هل يمكن لروبوت منح الصبر والمواساة لأهل الموتى؟

يدخل الكثيرون في أزمات نفسية عديدة، بسبب فقدان أحد من أهله أو أصدقائه، مما يجعله لا يطيق الوقت بدونهم، والبحث عنهم في أي مكان أو داخل أي ذكرى، فقط لتسكين الآلم ويمر الوقت، ويشعر البعض بأنه يمكنه تعويض الشخص من خلال التحدث مع الصور وإعادة قراءة الرسائل، ومع سوء حالتهم النفسية لا يرغبون في اللجوء إلى طبيب نفسي للحديث عن المشكلة، وأصبحوا يتوجهون للدردشة الافتراضية مع التطبيقات التي تتيح إمكانيات خلق نموذج افتراضي من الموتى، مثل «بوتات الأحزان»، فهل تستطيع التكنولوجيا التغلب على مشاعر الحزن والفقد؟.

الروبوت يعتمد على ما تركه الشخص الميت

شرحت «وكالة الأنباء الألمانية»، أن فكرة هذه النوعية من التطبيقات مثل «بوتات الأحزان» تساعد على خلق نموذج إفتراضي من الأشخاص الموتى، ويتواصل معه الأقرباء والأحبة، ويتحدث إليه وقتما يريد، إذ تعتمد تلك التقنية على المخزون الذي تركه المتوفى من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والتسجيلات الصوتية وتدويناته على مواقع التواصل.

شركة «ساينس» للذكاء الاصطناعي أتاحت تطبيق لمعالجة الآلم الفراق والحزن لمن يريدون الموساة لفترات قليلة، وشركات أخرى قدمت الروبوت «يو» و«أونلي فيروتوال» من خلال تجسيد شخصية الذين فارقوا الحياة لفترات طويلة بحيث لا يحتاجون، توديعهم على الإطلاق، حسب تفسيرهم.

هل الروبوتات تساعد على علاج فقد الموتى؟

فهل يستطيع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المواساة والتغلب على مشاعر الحزن والموت؟، أجاب الدكتور كريم محب، استشاري الطب النفسي، لـ«الوطن»، إن الذكاء الاصطناعي يوجد العديد من المخاوف اتجاهها، خاصةً عندما يصل الأمر إلى محاكاة الأشخاص اللذين توفوا، ما يعرف بـ«بوتات الأحزان»، لأنها تؤثر بالسلب على نفسية الأشخاص ولا تساعدهم على المضي قدمًا في حياتهم والتأقلم على عدم وجود هذا الشخص.

حوارات معزولة وممارسة حياة غير صحية

وبحسب استشاري الطب النفسي، إن تلك النوع من الروبوتات يؤخر من تشافي الأشخاص وخلق حياة وهمية، وعدم عيشهم للحزن والأوجاع الطبيعية التي سيتأقلموا معها بعد فترة مهما كانت طويلة أو قصيرة، لأن فقد أحد الأهل أو الأصدقاء ليس شيئًا سهلا، بل يأخذ وقت للتعافي من الفقد، لكن التواصل من خلال الذكاء الاصطناعي يجعلهم يعيشوا نمط حياة غير صحي، تحت وهم كبير أن الأشخاص لم ترحل من حياتهم، ويتعلقوا عاطفيًا من جديد مع الشخصيات الافتراضية، لأنه من الصعب تعويض ما فقد من مشاعر حقيقة.