طريقة بسيطة لتنظيف شباك المطبخ السلك من الدهون.. وفري فلوسك ومجهودك

تنظيف شباك المطبخ السلك من التراكمات الدهنية، مهمة ضرورية لربات البيوت، لكنها تأخذ وقتا ومجهودا كبيرا حال وجود أوساخ وبقع أكثر من اللازم فيه، ولا تتمكن السيدات من تنظيفها لصعوبتها بسبب التعب والإرهاق، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام المطبخ، لأنها جزء من نظافة المنزل والمظهر العام.

مكونات بسيطة لتنظيف شباك المطبخ السلك من الدهون

إليك خلطة سحرية لتنظيف شباك المطبخ السلك من الدهون بسهولة دون أي تعب أو مشقة، في خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

إذا كنتِ لا تمتلكين أي وقت أو مجهود لتنظيف شباك المطبخ السلك، أو تعاني من مشكلات خلال استخدام المنظفات، وحتى لا تستغرقِي أي وقت وترين نتائج فورية، لأن هذا الخليط يعمل على إذابة الدهون وتنظيف السيراميك بفعالية.

ربع كوب ملح طعام.

فرشاة للتنظيف.

سلك

ماء ساخن

طريقة تنظيف شباك المطبخ السلك من الدهون بسهولة

- استخدمي الفرشاة لتنظيف وفرك الشباك السلك، وتأكدي من عدم إتلافه، استخدمي الماء الدافئ واغمري السلك في الماء، ليساعد على تخفيف الدهون ويجعل عملية التنظيف سهلة.

- احرصي على نظافة شباك المطبخ بشكل مستمر، لإزالة الدهون اليومية والبقع المتراكمة عليه، وقومي بتجفيفه بمنشفة جافة حتى تتجنبي تراكم الماء والأتربة والبقع عليه.