نجم تشيلسي متهم بالعنصرية بعد رفض مصافحة طفل أسمر البشرة (فيديو)

تعرض لاعب منتخب إنجلترا وتشيلسي الإنجليزي كونور جالاجير لموقف مثير للجدل، جعله متهمًا بالعنصرية، بعدما وثقت الكاميرات رفضه لمصافحة طفل ذو البشرة السمراء من فريق الناشئين بالنادي، أثناء دخول الملعب لمباراة بالدوري الإنجليزي بين تشيلسي وبيرنلي، فهل قصد اللاعب تجاهل الطفل؟

واستعد الفريقان تشيلسي وبيرنلي من أجل الدخول إلى أرضية ملعب المباراة، كل لاعب من الفريقين يصطحب طفلاً من قطاع النائشين ويدخل رفقته أرضية الملعب، وأثناء الوقوف في ممر الدخول، حدثت الواقعة المثيرة التي جعلت الجماهير تتهم اللاعب العنصرية.

ويظهر في المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب الإنجليزي كونور جالاجير واقفًا بين طفلين، أحدهما ذا بشرة بيضاء وآخر بشرته سمراء، الأول مد يديه ليصافح اللاعب واستجاب له بطريقة طبيعية، أما الطفل الثاني رفع يداه لعدة ثوانِ لكن اللاعب لم يصافحه، ووضع يديه على كتفه.

الهجوم على كونور جالاجير واتهامه بالعنصرية

هجوم كبير من الجماهير تجاه كونور جالاجير، لاعب خط وسط تشيلسي الإنجليزي، واتهموه بالعنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء.

الدفاع عن اللاعب

على الجانب الآخر دافع البعض عن كونور جالاجير، موضحين أن اللاعب وضع يداه على كتف الطفل بطريقة طبيعية، فإن كان عنصريًا سيبتعد عنه.

موسم سئ لتشيلسي في الدوري

ويذكر أن فريق تشيلسي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي، في موسم مخيب لآمال فريق الجماهير، التي وضعت توقعات كبيرة حول الفريق الذي جلب العديد من النجوم، ودفع مئات الملايين في مواهب، مثل موسيس كايسيدو وإنذو فيرنانديز ومودريك، وغيرهم من التعاقدات الكبيرة التي أبرمها تشيلسي.