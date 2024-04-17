امتداد محور حسب الله الكفراوي.. طفرة في النقل بين القاهرة والجيزة

تنفذ الدولة العديد من المشروعات في قطاع النقل والمواصلات، لتيسر على المواطنين تنقلاتهم، إلى جانب توفير بنية تحتية مناسبة لجذب الاستثمارات، وللتسهيل على المستثمرين، حيث تعمل الطرق ووسائل النقل كشرايين للتنمية.

المحور يصل بين القاهرة والجيزة في دقائق

تنفذ شركة المقاولون العرب، مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، حيث يجري تنفيذ كوبرى بكورنيش المعادى، بطول يصل إلى حوالى 1200 متر، ويصل المحور بين مدينة المعادي ومدينة طموه بمحافظة الجيزة، ويعمل على الربط السريع بين محافظتي القاهرة والجيزة، ولاختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي، الذي يمتد جنوبًا لمحافظات الصعيد، وفقا للموقع الرسمي لوزارة النقل.

تفاصيل امتداد المحور

يبلغ طول امتداد محور حسب الله الكفراوي الإجمالي شامل مطالع ومنازل الكوبري، نحو 1617 مترا، ويتكون امتداد المحور من جزء شرقي بطول 71 مترا وعرض 52 مترا، وكوبري يعبر النيل بطول 400 متر، وعرض 52 متر، ليسهل وجود العديد من الحارات، وأعلى الجزيرة بطول 210 أمتار، وعرض 52 مترا، وجزء غربي بطول 458 مترا وعرض من 46 إلى 52 مترا.

ويضم فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 مترا، إضافة إلى باكية معدنية بطول 58 مترا وعرض 52 مترا وعدد 2 رامب مطلع بطول 190م.ط، ومنزل بطول 230 مترا، وبعرض 12 مترا.