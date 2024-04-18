بشرى للموظفين.. صرف مكافأة نهاية الخدمة على آخر مرتب بعد زيادات مارس

كشفت مصادر حكومية، عن مفاجآت سارة للموظفين المحالين إلى المعاش بعد شهر مارس 2024، حيث يستفيدون من الزيادات الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يتم احتسابها بداية من شهر مارس 2024.

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة

أكدت المصادر لـ« الوطن»، أنّ التعديلات التي شهدها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووفقا للمادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، فإنّ مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفية من سنوات العمل التي قضاها الموظف، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون بعد الزيادات الجديدة التي وجّه به الرئيس ووافق عليها مجلس الوزراء، أي أنّ كل سنة خدمة، يقابلها أجر شهر عن تلك السنة، وفق آخر مرتب أساسي تقاضاه الموظف.

وأوضحت المصادر، أنّ اللائحة التنفيذية للقانون نصت على احتساب قيمة الشهر موقوف على اتمام العامل خدمته للسنة كاملة حتى آخر يوم فيها، بمعنى أنّ العامل اذا خرج على المعاش في منتصف العام يخصم منه قيمة العام كله.

ضوابط لربط قيمة مكافأة نهاية الخدمة وعدد سنوات العمل

أشارت المصادر إلى أنّ مواد القانون وضعت ضوابط تربط بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، وهي على النحو التالي:

1- كل من قضى في الخدمة 30 عاما كاملة فيما أكثر يحصل على شهر عن كل سنة خدمة، ليصل الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة إلى 180 ألف جنيه.

- كل من قضى في الخدمة 25 عاما يحصل على مرتب شهر عن كل عام، بإجمالي 150 ألف جنيه.

- تصل مكافأة نهاية الخدمة لمن قضى في العمل 20 عاما إلى 111 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 20 عاما إلى 120 ألف جنيه.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 90 ألف جنيه، لكل من قضى في العمل 15 عاما.

- يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف جنيه لكل من قضى في الخدمة 10 سنوات قبل الخروج على المعاش.

- يتقاضى كل من تجاوز 5 سنوات في العمل مكافأة نهاية الخدمة، 21 يوما عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى مرتب شهر عن كل سنة بعد الخمس سنوات.

- لكل من قضى 5 سنوات فقط في الخدمة تكون مكافأة نهاية الخدمة قيمة 21 يوما عن كل سنة من الخمس سنوات، بإجمالي 21 ألف جنيه.

وقالت المصادر إنّ صرف مكافأة نهاية الخدمة يكون بعد الإحالة للمعاش، بموجب التقدم لجهة العمل بطلب صرف مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي قضاها في العمل.