مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس: الضربة الإسرائيلية لإيران حملت رسائل سياسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إن صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين، نقلتا تصريحين فقط عن مسؤولين إسرائيليين بالحديث عن الضربة على إيران، وحتى هذه اللحظة لا تأكيدات رسمية إسرائيلية عن تبينها لهذه الضربة للأراضي الإيرانية.

وأضافت خلال مداخلة لها مع القناة، أنه بناء على ما نقلته هذه المصادر الإسرائيلية، فإن الضربة تحمل رسائل سياسية أكثر مما تحمله رسائل عسكرية، خاصة فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، وهي أن تل أبيب قادرة على الوصول إلى عقر دار الأراضي الإيرانية.

الضربة لا تمثل القوة الإسرائيلية الجوية

ولفتت أن المصدر الإسرائيلي الآخر كان قد تحدث وقال إن هذه الضربة لا تمثل القوة الإسرائيلية الجوية أو قدرات إسرائيل العسكرية، موضحة أن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نقلت عن توقع مصدر استخباراتي في حديث لشبكة «سي إن إن» الأمريكية بأن إيران لن ترد على الهجوم المنسوب لإسرائيل على أراضيها.

وأوضحت أن هذا ما قاله مصدر إسرائيلي في «واشنطن بوست» بأن العملية هدفها نقل رسالة إلى النظام بأن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران.