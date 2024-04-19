11 عرضا تدل على الإصابة بـ«شلل الوجه».. استشر الطبيب فورا في هذه الحالة

ألم حاد وشلل في منتصف الوجه مع ثقل في الكلام، أعراض تداهم البعض فجأة ودون سابق إنذار، ولا يدري كيفية التعامل معها وإذا كان الأمر طارئًا أم يجب زيارة الطبيب، الأعراض السابقة قد تدل على الإصابة بـ«شلل الوجه» أو التهاب العصب السابع، وهي مشكلة تواجه كثيرين لأسباب عدة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالغفار استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة في حديثه لـ«الوطن»، أنّ شلل الوجه أو التهاب العصب السابع، أحد المشكلات المتعلقة بالجهاز العصبي، إذ يحدث خلل في العصب رقم 7 بالمخ وهو المسؤول عن التحكم في عضلات الوجه، ويؤدي إلى حدوث ضعف وارتخاء في العضلات وخلل في التعبيرات الحركية.

مدة التعافي الكاملة من شلل الوجه

ووفق «عبدالغفار»، عادة ما يكون التهاب العصب السابع نتيجة للإصابة بعدوى فيروسية، وغالبًا ما يكون بشكل مؤقت، وتبدأ الأعراض في التحسن خلال عدة أسابيع قليلة، والتعافي الكامل يكون في أقل من سنة، ونسبة الشفاء منه تصل إلى 80%، مشيرًا إلى أنّ الأعراض والعلامات عادة ما تظهر على اثنين من بين كل عشرة مصابين، وتكون عبارة عن ضعف دائم في عضلات الوجه وانكماشها.

علامات تدل على الإصابة بالتهاب العصب السابع

الصداع.

صعوبة الكلام أو الأكل أو الشرب.

ارتخاء عضلات الوجه.

غمزة أو غلق كامل للعين في أثناء الأكل.

صعوبة في إظهار التعابير.

عدم القدرة على التحكم في اللعاب «سيلان اللعاب».

الإحساس بألم حول الفك أو خلف الأذن بالجانب المصاب.

جفاف العين

ضعف أو فقدان حاسة التذوق.

تغير كمية الدموع.

وذكر موقع «مايو كيلينك الطبي»، أنه من العلاجات الشائعة لالتهاب العصب السابع، هو العلاج الطبيعي، لأنه يمكن أن تنكمش العضلات المصابة وتتقلص وقد تكون هذه الحالة دائمة، ويتمثل العلاج الطبيعي في تدليك وتمارين عضلات الوجه للمساعدة على منع حدوث ذلك، لكن عند ظهور أو تطور تلك العلامات، يجب زيارة الطبيب المختص على الفور.

وحتي لا تغلق العين الموجودة على الجانب المصاب، من المهم اتخاذ خطوات لحماية تلك العين والعناية بها، كما يلي: