«أزهرية الشرقية»: انطلاق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية غدا

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل، والمقرر لها غدًا السبت، على مستوى 17 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تدشين تطبيق إلكتروني

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أنه جرى تدشين تطبيق إلكتروني للمتابعة والاطمئنان على انتظام الامتحانات وتقديم الدعم الفني والتوجيه لأكثر من 1200 لجنة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، فضلًا عن تشكيل قوافل ميدانية لمتابعة المعاهد الأزهرية بالإدارات كافة.

وشدد على أهمية الاستعداد الجيد لأعمال الامتحانات في المعاهد الأزهرية، منوهًا إلى ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية مناسبة لأعمار الطلاب بمختلف المراحل، مع ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، فضلًا عن الحفاظ على النظافة العامة، وذلك في إطار حرص المنطقة الأزهرية على توفير كل الإمكانات لإنجاح الامتحانات وسيرها على الوجه الأكمل.

تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة

وأضاف أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في متابعة أعمال الامتحانات، وضرورة تواجد موجهي المنطقة والإدارات قبل بدء أعمال الامتحانات بوقت كاف، مؤكدا على المقدرين تحري الدقة والمراجعة في أثناء أعمال التصحيح والرصد، مع تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية التامة، وكذلك الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق دون زيادة أو نقصان، وأهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الخاصة بالامتحانات.