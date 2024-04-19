«الجيل»: فشل مجلس الأمن في منح العضوية لفلسطين يدفع المنطقة إلى «شفا هاوية»

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو نقض مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم جعل منها الدولة المشجعة على انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في منح فلسطين العضوية الكاملة سيدفع المنطقة إلى «شفا الهاوية» ويشجع إسرائيل على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني.

الفيتو لا يصلح وسيطا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف رئيس حزب الجيل، في بيان له، أن استخدام واشنطن حق الفيتو يؤكد استهاناتها بمشاعر مليار ونصف المليار مسلم وإصرارها معاداة الدول العربية والإسلامية وكذلك الوقوف وحيدة في المجتمع الدولي، حيث إنها الدولة الوحيدة في مجلس الأمن التي رفضت مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بينما وافق باقي الأعضاء مع امتناع بريطانيا وسويسرا على التصويت.

وأوضح الشهابي أن الفيتو الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة لا تصلح أن تكون وسيطا نزيها في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مطالبا الدول العربية والإسلامية بضرورة مراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها فى خانة الأعداء.