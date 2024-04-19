الإفتاء تكشف صحة حديث الرسول عن النرد.. اختلف عليه الفقهاء (فيديو)

حديث الرسول عن النرد من الأحاديث التي فئة من الأشخاص من محبي ألعاب النرد مثل الطاولة، ولكن يقول بعض الناس أن الله حرمها وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه «مَن لَعِبَ بالنَّرْدِ فقد عصى اللهَ ورسولَه»، ويعتقد البعض أن هذا الحديث غير صحيح، وترصد «الوطن» في السطور التالية صحة حديث الرسول الكريم عن النرد.

حديث الرسول عن النرد

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء عن حديث الرسول عن النرد، إنه من الأحاديث التي ليست لها دلالة أو أسانيد قوية لكنه حديث حسن، لافتا إلى أن المعيار في الألعاب التي تحتوي على نرد هو ألا تؤدى إلى «نزاع أو خصام أو شجار»، وهذا الحديث من الأحاديث المعللة أي أن الإنسان إذا لعب هذه الألعاب دون وقوع هذه العلل فقد ذهبت عنه الحرمة وعلة الكراهية.

ماذا قال الشرع في اللعب بالنرد؟

وأضاف عبد السميع، أنه ورَدَ في الشَّرعُ الحَنيفُ ما يَحافَظُ للنَّاسِ عَقيدتَهم وأموالَهم، وأرواحَهم؛ ولذلك نهى عن بَعضِ الألعابِ الجاهِليَّةِ؛ بسَبَب يقعُ فيها من الآثامِ والشُّرورِ، ولِمَا فيها من اعتِقاداتٍ وثنيَّةٍ في أصلِ وَضعِها الأولِ، ولِمَا فيها مِن تَضييعٍ للوقتِ الذي هوَ الحياةُ، وفي هذا الحَديث يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم «مَن لَعِبَ بالنَّردِ فقدْ عَصى اللهَ ورَسولَه»، والنَّردُ هوَ الزَّهرُ المعروفُ في اللعبِ على شَكلِ مُكعَّباتٍ على كلِّ جانبٍ مِنها رَقْمٌ أو إشاراتٌ للأرقامِ، وقيلَ: إنَّه قِمارٌ؛ فلذلك نَهى عنه النبيُّ الكريمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقيلَ: لأنَّ واضِعَه الأوَّلَ وضعَه على التشبيهِ باللهِ في الخَلقِ، من العُلويَّاتِ والسُّفلِيَّاتِ، وبالأقدارِ المقضِيَّاتِ.