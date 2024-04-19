ماذا تعرف عن نظام أرمان المضاد للصواريخ البالستية؟.. إيراني الصنع

تمتلك إيران مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي المعقدة، ومنها نظام أرمان المضاد للصواريخ البالستية، الذي أزاحت طهران الستار عنه في شهر فبراير الماضي في ظل التوترات الكبيرة التي تشهد العلاقة بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

نظام أرمان المضاد للصواريخ البالستية

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا منظومة نظام أرمان المضاد للصواريخ البالستية بحضور وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، مشيرة إلى أن نظام أرمان المضاد للصواريخ البالستية يعتبر من المنظومات الوطنية الصنع، وتم إنتاجها بجهود خبراء وزارة الدفاع الإيرانية، لدعم قدرة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

نظام أرمان المضاد للصواريخ البالستية إيراني ذالصنع

وقدم الجيش الإيراني نظام أرمان المضادة للصواريخ البالستية في نسختين بردارات مختلفة، وتحتوي إحدى نماذجها على رادار سلبي، والأخرى على رادار نشط، وتعتمد الصواريخ المستخدمة في نظام أرمان على نوع صياد 3 الإيرانية الصنع، التي يمكنها التعامل مع 6 أهداف في وقت واحد، على مسافة تتراوح بين 120 إلى 180 كيلومترا.

تمت إزاحة الستار عن منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفظة الارتفاع صباح اليوم السبت بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد " محمد رضا اشتياني". pic.twitter.com/wgekKNNJQw — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) February 17, 2024

جدير بالذكر أن إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي تبادلا إطلاق المسيرات حيث أطلقت إيران صواريخ بالستية ومسيرات على الأراضي المحتلة ردًا على استهداف الاحتلال لقنصليتها في دمشق مما تسبب في وفاة 7 من قادة الحرس الثوري الإيراني بينما ردت دولة الاحتلال على الهجوم بهجوم بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة لم يسفر عن خسائر أو إصابات.