20 مدرسة تعليم فندقي تشارك في تشغيل 9 فنادق 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك 20 مدرسة فندقية بمشروع رأس المال الدائم، تشارك في تشغيل 9 فنادق ملحقة بإجمالي 345 غرفة فندقية، إضافة إلى تشغيل الصالات والقاعات والمطابخ في إنتاج الأغذية والمخبوزات المتنوعة وحلوى العيد والوجبات الساخنة ووجبات إفطار رمضان والمشروبات الساخنة والعصائر، وكذلك المطاعم والكافيتريات، وخدمة إقامة الاجتماعات والحفلات بأنواعها، وخدمة كي وغسيل الملابس والمفروشات.

المدارس المشاركة في تسكين الغرف

ونوهت الوزارة إلى أن مدارس كفر الشيخ الفندقية المتقدمة، وبورسعيد الفندقية، والمنصورة للشؤون الفندقية، والفيوم الفندقية المتقدمة، وسوهاج الثانوية الفندقية، ودمو الفندقية، والمنيا الفندقية المحولة، والمنيا الفندقية المتقدمة، وأسوان الفندقية المتقدمة، وطور سيناء الفندقية، تعد من أكثر مدارس التعليم الفني الفندقي تميزا في نشاط التسكين للغرف الفندقية وفي أقسام المطبخ والمطعم وفي تقديم الخدمات للبيئة المحيطة والمجتمع وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.

مشروع رأس المال الدائم

وطبقت المدارس الفنية «مشروع رأس المال الدائم»، في إطار ضوابط القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2019، إذ تقوم مدارس التعليم الفني بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة تفوق مثيلتها في السوق للمجتمع المحيط وبمقابل مادي منافس.