موعد عودة الخدمات المالية بالبريد المصري.. متى يتاح السحب والإيداع؟

توقفت اليوم الجمعة الخدمات المالية بالبريد المصري عن العمل، لإجراء بعض التحديثات على الأنظمة ورفع كفاءة قواعد البيانات، وسوف يكون مركز الاتصال الخاص بالبريد متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال رقم 16789.

الخدمات البريدية المتوقفة عن العمل

ويستمر توقف الخدمات البريدية حتى غدًا السبت، وأثناء توقف الخدمات المالية نتيجة التحديث توقفت عدة خدمات، وهي كالتالي:

- عمليات السحب والإيداع على ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري.

- عمليات الشراء والسحب ببطاقات البريد المصري.

- توقف تطبيقات البريد المصري.

موعد عودة الخدمات البريدية

أكدت هيئة البريد إعادة تشغيل الخدمات المالية والتطبيقات تدريجيًا من يوم الأحد 21-4-2024، الساعة 1 صباحًا، وذلك حرصًا من البريد المصري على تطوير وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمات بريدية لم تتأثر بالتحديث

ورغم توقف بعض الخدمات المالية البريدية، فإن بعضها لم يتأثر بالتحديثات وهي:

- عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية.

- مراكز المعالجة والفرز والتوزيع.

- مراكز التبادل الدولي.

- تطبيق «وصَّلها» بهذا التحديث.

وسوف يكون مركز الاتصال الخاص بالبريد متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة، من خلال رقم 16789.