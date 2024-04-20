هل يجوز صلاة العصر بعد المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحيانا ينسى بعض الأشخاص أداء صلاة العصر في وقتها، حتى يرفع أذان المغرب ويدخل وقته، وعقب أن يصلي الفرد يتذكر أنه لم يؤد فرض صلاة العصر، ليتردد سؤال شائع حول هل يجوز صلاة العصر بعد المغرب، ليكون قضاء عن الصلاة التي فاتته.

هل يجوز صلاة العصر بعد المغرب؟

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز صلاة العصر بعد المغرب، فقال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر للدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إنه في حال كان قد صلى المغرب ثم تذكر أنه لم يكن قد صلى العصر فليصل العصر قضاءً.

حكم تأخير صلاة العصر

وقد أوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنه يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان. ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناس إذا تذكر.

وتابعت: "فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم في صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب".