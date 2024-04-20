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دراما المتحدة

«سياحة النواب»: التزام التجار بالأسعار المعلنة واجب وطني

كتب:

حسام أبو غزالة
01:47 م | السبت 20 أبريل 2024
النائبة نورا علي

النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن التزام التجار بالأسعار المعلنة واجبًا وطنيًا قبل أن يكون إلزامًا قانونيًا؛ كمساهمة أساسية في تخفيف معاناة المواطنين.

تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق

وأضافت في بيان، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تعزيز عملية الاستقرار بالأسواق والتنسيق المستمر مع كافة الأطراف المعنية لخفض الأسعار، مشيدةً باستجابة اتحاد الصناعات وشعبة المخابز لمبادرة الحكومة.

وأشارت إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.

وشددت نورا علي، على ضرورة رفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.

وتابعت: «استقرار السوق يمثل عاملا مهما في تحسين الأداء وصورة مصر الاقتصادية أمام العالم»، داعية كافة القطاعات إلى الاستجابة لمبادرة الحكومة وتخفيض الأسعار بنسب لا تقل عن 25%.

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بقلم حسام أبو غزالة