5 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر خلال 24 ساعة.. «شقو» في الصدارة

تواصل أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري للأسبوع الثاني على التوالي، ونجحت الأفلام المعروضة في السينمات في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 5 ملايين جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحتفظ فيلم شقو بطولة عمرو يوسف بصدارة شباك التذاكر، ليأتي في المركز الأول بإيرادات بلغت 2 مليون و373 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني فاصل من اللحظات السعيدة، الذي يجمع في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد، محققا 2 مليون و245 ألف جنيه.

أسود ملون في المركز الرابع والحريفة في الأخير

وفي المركز الثالث يأتي فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، ولم يحقق الفيلم سوى 372 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم أسود ملون بـ 56 ألف جنيه، أما المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم الحريفة بـ 6 آلاف جنيه.