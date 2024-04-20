رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

5 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر خلال 24 ساعة.. «شقو» في الصدارة

كتب:

نورهان نصرالله
01:35 م | السبت 20 أبريل 2024
أفلام عيد الفطر 2024

أفلام عيد الفطر 2024

تواصل أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر المصري للأسبوع الثاني على التوالي، ونجحت الأفلام المعروضة في السينمات في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 5 ملايين جنيه عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحتفظ فيلم شقو بطولة عمرو يوسف بصدارة شباك التذاكر، ليأتي في المركز الأول بإيرادات بلغت 2 مليون و373 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني فاصل من اللحظات السعيدة، الذي يجمع في بطولته هشام ماجد وهنا الزاهد، محققا 2 مليون و245 ألف جنيه.

أسود ملون في المركز الرابع والحريفة في الأخير 

وفي المركز الثالث يأتي فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، ولم يحقق الفيلم سوى 372 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم أسود ملون بـ 56 ألف جنيه، أما المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم الحريفة بـ 6 آلاف جنيه.

اقرأ المزيد:

نشوب حريق هائل في شقة بطلة فيلم "أوعى وشك"

آية سماحة: فكرة فيلم عالماشي جديدة ومختلفة.. والكواليس «كلها ضحك»

هشام ماجد ينافس على المركز الثاني بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» يحتفظ بالمركز الثاني في شباك التذاكر
بقلم نورهان نصرالله