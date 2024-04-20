طريقة استخراج بطاقة ماستر كارد وتفعيلها.. اعرف الخطوات

الحصول على بطاقة ماستركارد موضوع يهم عدد كبير من المواطنين، لأنها وسيلة دفع رائدة وعالمية توفر سهولة ومرونة في إجراء المعاملات المالية. ونتعرف في السطور التالية على كيفية الحصول عليها بخطوات بسيطة وسهلة، بما في ذلك المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة، وفقا لموقع البنك الأهلي المصري عبر الإنترنت.

شروط الحصول على بطاقة ماستر كارد

1. تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للطلاب الوافدين.

2. زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وتقديم طلب الانضمام لبرنامج بطاقة ماستركارد للشباب.

3. ملء استمارة خاصة بطلب البطاقة.

4. دفع رسوم إصدار البطاقة التي تبلغ 30 جنيهًا.

طريقة سحب الأموال من بطاقة ماستركارد عبر الصراف الآلي

1. إدخال البطاقة في جهاز الصراف الآلي.

2. إدخال رمز PIN الخاص بالبطاقة الذي تم استلامه عبر رسالة نصية.

3. تحديد المبلغ المراد سحبه بعد التأكد من توفره في رصيد البطاقة.

4. بعد إتمام السحب، ستتلقى رسالة نصية تبلغك بإكمال العملية بنجاح.