رسالة حب من شعب زنجبار للمصريين.. ونشطاء: «أفضل دعاية لبلدنا»

فيديو طريف تداوله مجموعة من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمجموعة من شباب جمهورية زنجبار، وهم يحملون علم مصر، ويؤدوا عروض استعراضية أمام أحد شواطئ بحارها، موجهين من خلال الفيديو رسائل حب لمصر والمصريين Egypt.. Welcome to Zanzibar.

حب الشعب الزنجباري لمصر

بطريقة حماسية تجمع مجموعة من شباب جمهورية زنجبار حول علم مصر في بداية الفيديو، ثم بدأوا ترديد رسائل في حب لمصر، ودعوة شعبها لزيارة بلدهم زنجبار، وبعدها بدأ كل شاب منهم، تقديم عرض استعراضي خلال قفزه في مياه البحر، مُبتسمًا وهو يحمل علم مصر.

دعاية إيجابية لزيارة مصر

أبدى الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» داخل وخارج مصر إعجابهم بالفيديو، إذ قال منصور بدوي: «الشعب التنزاني بيحب مصر وفي علاقات طيبة منذ الستينيات.. الفيديو جميل بيهم وهما رافعين علم مصر بلدنا»، وعبر آخر عن إعجابه بمحبة ولطف الشعب الزنجباري للمصريين، قائلا: «بنشكركم على الفيديو الجميل ده.. دعاية لبلدي في منتهى الجمال».

فيما قالت مروة فرج: «فيديو مبهج وجميل أوي.. تحية لزنجبار من مصر»، وعبر كرم النعماني عن سعادته بالفيديو قائلاً: «المصريين كمان بيموتوا فيكم.. وفخورين انكم بتحبونا».

وعبرت جنسيات أخرى عن حبها للشعب المصري، ورغبتها في زيارة مصر، للتمتع بالتجول وسط معالمها السياحية، إذ قال كريستوفر كيمي: «نرسل للمصريين رسالة حب.. ونتمنى أن نزور بلادكم الجميلة»، فيما أكد آخر حبه الشديد لشعب مصر وتخطيطه لزيارة الكثير من معالهما الأثرية التي تتميز بها.