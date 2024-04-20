مناقصتان ومزايدة علنية في الإسكندرية خلال شهر أبريل.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات عن طرح مناقصتين ومزايدة علنية خلال شهر إبريل الجاري.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تلك العمليات التي تهم المواطنين من أجل الاستفادة منها بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية اليوم.

مناقصات علنية في الإسكندرية

تبدأ جلسة يوم الثلاثاء 2024/4/23 بالتالي:

- عملية توريد بويات وتنر ونفط لزوم دهان البردورات والأعمدة بنطاق محافظة الإسكندرية «مناقصة عامة»

- قيمة التأمين المؤقت 45 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه .

تليها جلسة يوم الأربعاء 2024/4/24 تشهد التالي:

- عملية توريد وتركيب وصيانة الخطوط العائمة لقطاعي الشواطئ الشرقي والغربي بمحافظة الإسكندرية . (مناقصة عامة)

- قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

مزايدات علنية في الإسكندرية

وتختتم بجلسة يوم الأحد 2024/4/28 المتمثلة في مزايدة علنية عامة على عملية حق استغلال موقف انتظار سيارات كامب شيزار بنطاق حي وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 499 جنيه.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام، ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية.