خطأ شائع في بيع العقارات احذره حتى لا تخسر أموالك.. اضمن حقك

تحدث الكثير من المشكلات في البيع والشراء سواء في صحة أوراق العقار أو أي أمور أخرى تؤدي إلي ضياع أموال صاحب العقار، ونشرح في سطور إشكالية قد تحدث بسبب تقسيط مبلغ البيع في إيصال أمانة ضمانا لحق البائع في باقي الأموال.

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن هناك خطأ شائعا يحدث أثناء بيع العقار وهو تحرير عقد بيع نهائي للمشتري رغم عدم تحصيل ثمن العقار أو الشقة بالكامل، مقابل كتابة باقي السعر في وصل أمانة.

ضياع ثمن الشقة

وأضاف «أبو رحمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى ضياع باقي سعر الشقة؛ نظراً لأنه حال رفض المشتري سداد باقي قيمة العقار يرفع البائع إيصال الأمانة فيدفع المشتري أمام المحكمة بمدنية النزاع، وأنه لم يتسلم أي مبالغ وأن أساس النزاع هو عقد البيع مما يجعل القاضي يحكم ببراءة المشتري كونه لم يتسلم أي مبالغ.

ذكر المبالغ في العقد

واستكمل: «لتفادي هذه المشكلة يمكن للبائع أن يذكر في العقد ما تسلمه تفصيلاً من مبالغ وما تبقى، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي، ما يجبر المشتري على عدم التلاعب وسداد قيمة الشقة دون أي نزاع».