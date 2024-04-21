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دراما المتحدة

ماذا لو تركت الزوجة المنزل والأولاد دون علم زوجها؟.. اعرف الموقف القانوني

كتب:

محمد عيسى
03:24 ص | الأحد 21 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قد تترك الزوجة مسكن الزوجية والأطفال داخل الشقة لوجود نزاع بينها وبين الزوج، لكن ما الموقف القانوني في حال تصرف الزوجة دون علم زوجها؟ وهو ما رد عليه محمود جمال المحامي، لتوضيح ماذا يقول القانون.

ترك الزوجة لمسكن الزوجية 

قال محمود جمال المحامي، والخبير القانوني، إنه إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية دون علمه فله أن يصحب الأطفال بالإضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة بهم، والتوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية، وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية، وأي منقولات أخرى خاصة بها.

تحرير محضر إثبات حالة 

وأضاف «جمال»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يحمي الزوج من ادعاء الزوجة طردها من مسكن الزوجية، أو الاعتداء عليها أو الاستيلاء على مشغولاتها الذهبية من قبل الزوج، مٌشيرا إلى أن هذا المحضر قد يقف عائقا أمام الزوجة في مطالبتها في ضم الأطفال اللذين تركتهم، وللزوج أن يستعين في إثبات ذلك بكاميرات المراقبة إن وجدت وشهادة الشهود.

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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