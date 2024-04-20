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دراما المتحدة

«الألكسو»: العالم يشهد متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | السبت 20 أبريل 2024
الدكتور محمد ولد أعمر

الدكتور محمد ولد أعمر

قال الدكتور محمد ولد أعمر، مدير منظمة «الألكسو»، إن العالم يشهد اليوم، الكثير من التغيرات، هذه المتغيرات جملة من العوامل منها السياسية والاقتصادية، التي أثرت على العوامل الاجتماعية، والهوية بشكل عام، هي مكان وزمان ووعي وديني وسلوك أفراد، في مرحلة معينة في منطقة معينة من هذه الأرض، عبر تاريخ معين، تشكل منه ثقافة فوقية، هي هوية هذا المجتمع كمجتمع عربي.

وأضاف «أعمر»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذه الهوية، تعترضها الكثير من الهزات بفعل العوامل السياسية والاجتماعية التي تعترض العالم.

وتابع: «العالم اليوم نتيجة للتغيرات الكبيرة التي يشهدها بعد الحروب العالمية الكبرى والباردة، والتشكل العالمي الجديد والأزمات الاقتصادية، والبحث عن مصادر القوة وتمركزها، شهدت الهوية بشكل عام الكثير من التأثيرات».

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