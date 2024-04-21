بيريرا يخسر أمام ميلوناريوس بهدفين في دوري كولومبيا

فاز ميلوناريوس، على نظيره ديبورتيفو بيريرا، بهدفين مقابل هدف، بملعب «هيرنان راميريز فييجاس»، في الجولة 18 لبطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم.

وسجل إيمرسون رودريجيز، لاعب ميلوناريوس، هدف فريقه الأول بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لمرمى بيريرا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، أحرز يسوس كابريرا، لاعب بيريرا، هدف التعادل بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس ميلوناريوس.

ضربة جزاء لصالح ميلوناريوس

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، أحرز ليوناردو كاسترو، زلاعب ميلوناريوس، هدف الفوز من ركلة جزاء، سددها بقدمه اليمنى، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لمرمى بيريرا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ميلوناريوس إلى النقطة28 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد بيريرا عند 31 نقطة بالمركز الرابع.

وخسر أتليتيكو بوكارامانجا أمام بوياكا شيكو، بنتيجة2-3 على ملعب «ألفونسو لوبيز»، في الجولة 17 من الدوري الكولومبي لكرة القدم، ليفقد صدارة البطولة لصالح ديبورتيس توليما.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد أتليتيكو بوكارامانجا عند النقطة 32 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ديبورتيس توليما المتصدر ب 35 نقطة، فيما صعد بوياكا شيكو إلى المركز ال15 ب18 نقطة.