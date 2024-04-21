أصوات انفجارات في ريف درعا الشمالي بسوريا كتب: محمد عزالدين 01:30 ص | الأحد 21 أبريل 2024 انفجار - أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بسماع أصوات انفجارات في ريف درعا الشمالي بسوريا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قائد الجيش الإيراني: انفجارات أصفهان ناجمة عن إطلاق نار على أجسام طائرة وكالة إيرنا الإيرانية: لا إصابات أو انفجارات كبيرة نجمت عن التهديد الجوي ارتفاع أسعار الذهب الفورية عالميا بعد تقارير حول انفجارات في إيران تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران.. انفجارات قوية في مدينة أصفهان التلفزيون الرسمي الإيراني: وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد وكالة أنباء فارس الإيرانية: سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي انفجارات درعا بقلم محمد عزالدين