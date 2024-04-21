ازاي تحافظي على شعرك وتخليه يلمع.. 4 طرق سحرية للمحجبات

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، تتأثر العديد من أجزاء الجسد بتلك التغيرات، والتي من أبرزها الشعر خاصة للفتيات المحجبات، بسبب تغطيتها للشعر فترات طويلة، ما يصيبه بالعديد من المشكلات سواء القشرة أو البهتان والتقصف، وغيرها.

طرق العناية بالشعر وعلاجه

الرطوبة ودرجات الحرارة العالية، التي تصاحب ارتداء الحجاب وعدم تعرض الشعر للهواء لفترات طويلة، تجعله باهتا فاقد الرونق والحيوية، وقدم موقع «timesnownews» عدة طرق فعالة للحفاظ علي نعومة وجمال الشعر للمحجبات.

الفتاة المحجبة لابد أن تسير على الخطوات التالية حتى تستطيع الحفاظ على رونق وحيوية شعرها منها:

- منع ارتداء الحجاب على شعر رطب، إذ يجب تجفيفه قبل وضع الحجاب، وذلك لأن إذا ترك الشعر مبلل أسفل الحجاب يتسبب في ظهور رائحة كريهة وحكة في فروة الرأس نتيجة الرطوبة والبلل.

- ولصنع طبقة واقية تمنع احتكاك الشعر بالحجاب الصناعي لابد من استخدام «بندانة» قطن، وذلك حتى تمنع أيضا تكسير الشعر، كما يفضل عدم وضع أكثر من طبقة فوق الرأس والتي قد تضر الشعر أكثر مما تنفعه، خاصة أن فصل الصيف يحتاج إلى حجاب خفيف لا يُشعرنا بدرجات الحرارة القاسية.

اجعلي الشعر يتمتع بكمية كافية من الأكسجين

- لابد من الابتعاد عن ربط الشعر بقوة قبل ارتداء الحجاب، وذلك حتى لا يُضعف جذوره ويسبب تساقطه، ويجب استخدام ربطة شعر خالية من العوائق، ويفضل ترك الشعر فضفاضًا تحت الحجاب قدر الإمكان، وذلك لأن فروة الرأس لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين عند تغطيتها، ما يؤدي إلى الجفاف والحكة والقشرة.

- في حال الوجود بالمنزل لابد من الاعتناء بالشعر واستخدام منتجات مفيدة له، وتسريحه بمشط ذات أسنان واسعة، وتدليكه بشكل مستمر حتى يساعد على تحسين الدورة الدموية، ويفضل التدليك بعد غسله، لضمان نمو الشعر بشكل أفضل، واستخدام الأصابع للتدليك بحركات دائرية.