«القابضة للمياه»: حملات لتوعية طلبة المدارس في الشرقية لترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، تنفيذ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات توعية لطلبة مدارس مركز ومدينة كفر صقر، في إطار التعاون المشترك بين الشركة وبين مديرية التربية والتعليم بالشرقية لتنفيذ حملات توعية بالمدارس خلال العام الدراسي 2024- 2023 لغرس مفاهيم التوعية الصحيحة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحت شعار(كل نقطة بتفرق).

التوعية بأهمية المحافظة علي المياه وترشيد استخدامها

وأشارت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، إلى تنظيم فعاليات حملات التوعية بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، وتقويم العادات الخاطئة، لافتا إلى أن أنشطة الحملات تنوعت ما بين أنشطة تفاعلية للمدارس الابتدائية تضمنت لعبة المتحري الصغير ونشاط السلم والثعبان ومسرح العرائس وورش رسم لإيصال معلومات مبسطة وسهلة حول المحافظة على المياه والسلوكيات الصحيحة والخاطئة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي وتم عمل مسابقات ثقافية للطلبة الحاضرين، كما تم تنفيذ ندوات توعية لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية.

ترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى طلبة المدارس

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ الصورة الذهنية للترشيد لدى طلبة المدارس فهم قادرون على استيعاب الأفكار التوعوية، وهذه مسئولية كبيرة لتأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.