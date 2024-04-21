«أعيدوا روح عبدي إليه».. هل يشعر الميت بمن يزوره؟

خبايا ما بعد الموت من أكثر الأفكار التي تراود الإنسان، إذ يتساءل البعض عما يحدث للميت بعد الموت وإلى أين تذهب الروح؟، وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية، أسئلة كثيرة تدور حول الموت وما يحدث للروح بعد انفصالها عن الجسد، وأجاب أعضاء لجنة الفتوى بدار الإفتاء على كثير من هذه الأسئلة لتوضيح الصورة بشكل كامل.

أين تذهب الروح بعد الموت؟

في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء، أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى أن الإنسان بعد الموت ينتقل من حياة إلى حياة وليس إلى عدم أو فناءً، فروح الإنسان لا تفنى حين تخرج من الجسد لفترة معينة، وورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن روح المؤمن تصعد إلى السماء فتقابلها الملائكة بالروح والريحان والروائح الطيبة والكلام الطيب، ثم تذهب إلى السماء السابعة ثم ينادي الله في ملائكته أعيدوا روح عبدي إليه.

أما إذا كان المتوفى غير صالح بحسب «عبد السلام»، فإن روحه تقابل بروائح خبيثة وكلام غير طيب، ويقول الله للملائكة أعيدوا روحه إلى جسده، مشيرًا إلى أن خروج الروح من الجسد تكون على مراحل، وعندما يدفن الإنسان تكون روحه معلقة في القبر الموجود به جسده، مثل الشعاع الذي يصل بين الجسد في الأرض والروح في السماء، لذا يشعر الإنسان بمن يزوره ويرد عليه السلام.

ماذا يحدث بعد الموت؟

وعلى صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، تحدث الشيخ محمد عبد العظيم الأزهري، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن الموت، قائلا: «عندما يموت الإنسان وبعد سكرات الموت الشديدة تأتي له ملائكة باللون الأبيض يأخذون روحه إلى السماء السابعة، ثم تحدث (ضمة القبر) التي تأتي على المؤمن جميلة ويكاد لا يشعر بها».