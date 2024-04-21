«الزراعة» تنظم حملات إرشادية لتعريف المزارعين بطرق مكافحة الأمراض

قال أحمد رزق رئيس إدارة مكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنّ الوزارة تعمل في تناغم مع جميع مؤسساتها لاختيار أصناف محصول القمح المُقاومة للأمراض، كمرض الصدأ الأصفر قبل زراعته، والالتزام بالخريطة الصنفية بالنسبة للمحافظات.

خريطة لأهم الآفات والأمراض الزراعية في مصر

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ المحافظات من خلال استقراء السنوات السابقة، تضع خريطة استباقية لأهم الآفات والأمراض في مصر، كما أنّها شنت حملات إرشادية في المناطق التي بها نسب إصابة لتعريف المزارعين بأهمية التعرف على الآفات وكيفية مكافحتها ثم توفير جميع المبيدات سواء كانت مبيدات حشائش أو الأصداء.

حملات مرور على الأراضي الزراعية

وتابع أنَّه على مستوى مديريات الزراعة، يتمّ متابعة خطوات العمل من خلال حملات مرور على الأراضي الزراعية تجاوزت الـ700 حالة مرور في المساحات المنزرعة من القمح في كافة محافظات الجمهورية.

وأردف: «الموسم مر هذا العام دون حدوث أي أضرار لمحصول القمح، ومُتوقع أن يكون هناك زيادة نسبية نظرًا للظروف الجوية التي ساعدت على إيجابية الإنتاج، وهذا هام للأمن الغذائي المصري، ونحن نعمل وفق منظومة لتأمين وجود القمح في الصوامع والشون حتى نقله».