كيف تعمل 3 أيام فقط في الأسبوع؟.. خبير قانوني يشرح الشروط لموظفي الحكومة

حدد قانون الخدمة المدنية شروط كثيرة تضمن حقوق وواجبات كل الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة، إذ أتاح للموظف عددا من الأمور التي تسهل عليه قيامه بعمله على أكمل وجه، غذ أتاح للموظف أن يعمل بجزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، وذلك وفقًا لشروط معينة تم تحديدها، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

شروط العمل بجزء من الوقت

وقال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن" إنَّ قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في المادة 147 منه، أتاحت للموظف العمل بجزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر، أي يعمل الموظف 3 أيام فقط في الأسبوع ويحصل في المقابل على نسبة من الأجر وليس الأجر كله، موضحًا أنَّه وفقا لمادة القانون التي تنص على أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل 3 أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على 65% من الأجر الوظيفي والمكمل.

العمل لمدة 3 أيام فقط

وفيما يخص الإجازات عندما يعمل الموظف لمدة 3 أيام فقط، لفت عبدالمجيد، إنه يحصل على الإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة له في القانون بنسبة 65%، ويحصل على نفس النسبة من من الأجر الوظيفي، مبينا أنَّ هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها الموظف حال رغبته في العمل لثلاثة أيام فقط منها:

- أن يقدم بطلب للسلطة المختصة وبدورها تكون المسئولة عن الموافقة أو عدمه على طلب العمل بجزء من الوقت، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها.

- يشترط للموظف الراغب في العمل جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت، تكون 3 أيام في الأسبوع أيا كان عدد الأيام داخل وحدته.

شروط العمل بشكل جزئي

وأشار الخبير القانوني إلى أنَّه يتمّ الترخيص بالعمل بشكل جزئي لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع وفقًا للسلطة المختصة في كل مؤسسة، إذ تحدد المؤسسة الموافقة أو لا على هذا الطل ، ويكون وفقا لظروف العمل التي تقدرها السطلة المختصة في مكان العمل، ويكون وفقا للشروط.