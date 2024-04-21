«أزهرية مطروح» تعقد لجنة امتحان خاصة لطالبة في مستشفى: خضعت لجراحة عاجلة

أعلن الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية، انعقاد لجنة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطالبة في مستشفى مطروح العام، بسبب ظروف مرضية لها، وتسهيلاً لها، من خلال المنطقة الأزهرية تقديراً لظروفها الصحية الخاصة من الناحية الإنسانية حتى تتمكن من أداء الامتحانات.

لجنة خاصة للطالبة بعد إجراء عملية جراحية

وتابع وكيل منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، لجنة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالطالبة المقيدة في الصف الثاني الإعدادي، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، للاطمئنان على الحالة الصحية لها بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة «زائدة دودية»، خلال الساعات الماضية، والتأكد من توفير جميع سبل الرعاية والراحة لها أثناء تأدية امتحانها بالمستشفى، وذلك بناء على توجيهات من رئيس المنطقة، الشيخ عبد العظيم سالم.

متابعة حالة الطالبة في مستشفى مطروح العام

وتحدث وكيل منطقة محافظة مطروح الأزهري مع الطالبة خلال زيارته لها للتعرف منها عن قرب على سير الامتحانات، وتشجيعها ببث روح التفاؤل، متمنيًا لها السلامة والشفاء العاجل والنجاح والتوفيق، موجهاً الشكر لإدارة المستشفي على التنسيق والتعاون مع المنطقة الأزهرية، وعقد لجنة خاصة للطالبة بالمستشفي، حفاظا على مستقبلها.