فحص أكثر من 28 ألف شخص ضمن رعاية الأمومة بالدقهلية على مدار 3 شهور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن فحص أكثر من 28 ألف طفل للغدة الدرقية خلال 3 أشهر، داخل إدارة رعاية الأمومة والطفولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية.

فحص أكثر من 28 ألف طفل بالغدة الدرقية بالدقهلية

وقال «مكين»، إنه تم فحص 28805 منهم 514 عينة إيجابية، في حين وصل عدد الأطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية ما يقارب 2540 حالة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه في إطار المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج، تم إصدار عدد 18312 شهادة، ونحو 3290 حالة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، وتنظيم دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة والمشورة التغذوية، ودورات عن خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية، وورش لفحص فيروس نقص المناعة البشري، ضمن فحص المقبلين على الزواج.

صرف ألبان صناعية مدعمة من صحة الدقهلية

أما عن صرف الألبان الصناعية المدعمة، أوضح أنه جرى صرف 179961 عبوة للمرحلة الأولى و 119312 عبوة للمرحلة الثانية، وتضمن بيان إدارة رعاية الأمومة والطفولة تفصيلياً على التالى :

- عدد الكبسولات المنصرفة من فيتامين «أ»، أطفال للأطفال في 6 شهور 25158 علبة

- عدد الكبسولات المنصرفة من فيتامين «أ»، أمهات للأطفال من 12 شهرت حتى 54 شهرا نحو 79821 كبسولة.

- عدد الكبسولات المنصرفة من فيتامين «أ» أمهات للأمهات نحو 21764 كبسولة.

- عدد أقراص الحديد المنصرفة للحوامل 234755 قرصا.

- عدد أقراص الحديد المدعم بالفوليك المنصرفة للحوامل 155410 أقراص.

- عدد أقراص الفوليك المنصرفة للحوامل نحو 63843، وصرف 68 علبة لبن PKU1 لـ 7 أطفال.

- صرف 66 علبة لبن PKU2 ل 5 أطفال.