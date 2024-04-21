وفاة تاجر بعد رحيل والده بأيام في بني سويف: «دخل في غيبوبة حزنا عليه»

سيطرت على أهالي حي الأزهري بمدينة بني سويف حالة من الحزن الشديد، عقب وفاة تاجر أجهزة كهربائية، أمس السبت، بعدما دخل في غيبوبة تامة لمدة 9 أيام بسبب حزنه الشديد على وفاة والده، والذي توفي في نهاية شهر مارس الماضي.

الابن يلحق بوالده الراحل

وقال مصطفى سيد مهلهل، شقيق المتوفى لـ«الوطن»: «توفى والدي نهاية شهر مارس الماضي، وكان شقيقي الأكبر محمد البالغ من العمر 52 عامًا شديد التعلق به، حيث دخل في غيبوبة وجرى نقله إلى أحد مستشفيات بني سويف عقب وفاة والده بأيام قليلة».

وأضاف: «استمر داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى لمدة 9 أيام، حيث أكد الأطباء أنه أصيب بجلطة أفقدته الوعي وظل يصارع الموت حتى وفاته المنية أمس السبت».

تشييع جنازة تاجر توفى بعد والده بأيام في بني سويف

وتابع «شعينا جنازته إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أبناء المحافظة ودفن بجوار والده»، لافتاً إلى أن المتوفى عليه رحمة الله كانت تربطه علاقة طيبة بين كثير من الأهالي بكافة مدن وقرى بني سويف، لكونه كان يتدخل في الصلح بين المتخاصمين وفض النزاعات وله العديد من المواقف النبيلة مع الناس والأثر الطيب.

واختمم حديثه، قائلا: «نسأل الله تعالى أن يجعل سعيه الدائم للصلح بين الناس وخدماته وخيره في ميزان حسناته، وأن يغفر له ويعفو عنه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان».