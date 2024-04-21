أمينة الفتوى: حديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ليس حكما عاما

فسرت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديث البخاري الذي يقول: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».

من الأخطاء المنهجية التعميم

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار لها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «من الأخطاء المنهجية التعميم، وإننا نأخذ الوقائع الجزئية ونجريها على العموم، فهذا الحديث قاله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تولت ابنة كسرى ملك الفرس الحكم، وسيدنا النبي كان يعلم أن ملكها لم يدم، وبالتالي الأمر ليس حكما عاما».

وتابعت: «القرآن الكريم تحدث عن حكم المرأة، في قصة بلقيس، التي فلحت وفلح قومها وأثنى عليها القرآن، والمرأة في زمن سيدنا النبي كانت تشارك في كل الأعمال حتى الغزوات، وسيدنا النبي حكى عن أم عمارة، وكونها جنديا في الغزوة، وكانت تدافع عن سيدنا النبي كما يقوم الرجال، ولو كان عملها مرفوض شرعا، كان رفضه سيدنا النبي».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.