فشل عسكري جديد لإسرائيل.. نجاة «أبو شجاع» القيادي بالمقاومة من الاغتيال

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية موسعة، وفرض حصارا على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية لثلاثة أيام، قال إنها بتوجيهات من جهاز الاستخبارات الحربية «أمان» وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» هدفها القضاء على الفصائل الفلسطينية في المخيم، إضافة إلى اغتيال قائد الفصائل في المخيم «أبو شجاع» إلا أنه مازال حياً على الرغم من شائعات قتله.

نجاة أبو شجاع قائد الفصائل في مخيم نور شمس

ظهر قائد الفصائل الفلسطينية في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، محمد جابر المعروف باسم «أبو شجاع» حياً اليوم الأحد بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المخيم بعد العملية التي استمرت يومين لتدمير قوات الفصائل في المخيم وقياداتها خاصة «أبو شجاع» وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.

وخرج «أبو شجاع» لتشيع جنازة شهداء المخيم جراء العدوان الإسرائيلي في الأيام الماضية.

من هو أبو شجاع الذي فشلت إسرائيل في إغتياله؟

بحسب صحيفة «معاريف» العبرية فإن أبو شجاع هو من أكبر المسؤولين العسكريين في الفصائل، ومن أهم المطلوبين لدى الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

عدوان جيش الاحتلال على مخيم نور الشمس

انسحب جيش الاحتلال أمس بعد عمليته الموسعة التي شنها على مخيم نور الشمس مخلفاً ورائة 14 شهيداً وعشرات الإصابات بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وفي صفوفه أعلن عن إصابة 9 من جنوده خلال العملية وفقاًُ لـ«معاريف».