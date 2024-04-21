ماذا تفعل الابنة في حالة رفض الأب تجهيزها للزواج؟.. محام يجيب

كثيرا ما يتنصل الآباء من تجهيز بناتهم سواء كانت في حضانة الزوجة، أو تحت رعايته، مما يوقع الضعف في نفوس ابنته، ونشرح لكم في السطور التالية، كيف تتصرف الابنة حال تنصل الأب من تجهيزها للزواج من خلال خبير قانوني.

إقامة دعوى لتجهيز البنت

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إنه في حالة رفض الأب تجهيز ابنته للزواج، يمكن للبنت إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة الواقعة في محل إقامة الأب تُلزمه بتجهيز ابنته للزواج، مُشيراً إلى أنه يجب أن تقدم الابنة أو الأم ما يفيد أن هناك عقد قران تم بالفعل على ابنتها كأن تقدم قسيمة الزواج.

وأضاف «ميزار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 18 مكرر أ من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه: «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المُناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه».

تجهيز البنت واجب مقدس

وأوضح: «لما كان التزام الأب بالنفقة على ابنته التزاماَ أصيلاَ بما يكفي حاجتها، وبما يليق بمن هم في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، وكان تجهيز البنت للزوج هو من أقدس واجبات الأب أي أن هذه النقطة هي نقطة فصل بين ماضي عاشته البنت في كنف والدها وبين مستقبل ستعيشه في كنف زوجها وينتقل التزام قوامتها والإنفاق عليها من الأب على الزوج، تحتاج البنت في هذا التحول المعيشي إلى من يدعمها اجتماعياَ ومادياَ ويشد من أزرها النفسي والمادي».