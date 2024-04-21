ماذا حدث له؟.. أحدث ظهور لـ«الطفل المرتجف» بعد وصوله إلى مصر (فيديو)

منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي فلسطين، أصحاب الأرض، وظل وجه الطفل محمد أبو لولي، صاحب الأربع سنوات، الذي عُرف بالطفل المرتجف، في أذهان العالم العربي، خاصة الشعب المصري، الذي تأثر بظهوره يبكي عقب القصف الأول على منزله، مرددًا «كنت نايم.. أنا كنت نايم» ليفيق على صدمة القصف ويظل أشهر في حالة نفسية سيئة بسبب الصدمة التي تعرض لها.

أشهر طويلة وملامح الطفل المرتجف، محمد أبو لولي، لم تغيب عن الجميع، حتى تفاجئوا بوجوده أخيرًا بالأراضي المصرية، بعدما اضطرت عائلته إلى السفر لمصر، في محاولات لتأهيله نفسيًا عقب ما تعرض له، وتأثر به طيلة الأشهر الماضية.

أحدث ظهور للطفل المرتجف بعد تواجده في مصر

وزفت صانعة المحتوى، سهام شعبان، خبر سار لمحبي الطفل الفلسطيني، بأول صورة له داخل الأراضي المصرية، وبحسب والده وائل سعد أبو لولي، في تصريحات لـ «الوطن»، تمكنوا في النهاية من الوصول لمصر عقب محاولات عديدة، لمعالجة الطفل.

ونشرت «سهام» فيديو يرصد أحدث ظهور للطفل المرتجف، محمد أبو لولي، إذ ظهر داخل أحد المولات، وهو يركض أمام صناديق الحلوى، بصحبة بعض الأطفال، وعلى ملامحة ابتسامة واسعة.

وهو ما تفاعل معه المتابعون، بعدما لاحظوا الفرق الذي طرأ على الطفل الصغير.

وكشفت «سهام» لـ«الوطن» عن أن الطفل حضر صحبة أسرته، وأنه لا يزال متخوفًا بسبب ما حدث له، إلا إنه منذ قدومه وهو يحاول التعايش مع أشقائه والخروج معهم للانخراط في الحياة بشكل طبيعي، وإنها تحاول دومًا التواجد معه للاطمئنان عليه.

الجدير بالذكر إن الطفل المرتجف، كان شاهدا على غارات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما أصابه بحالة نفسية صعبة تسببت في دخوله في حالة صدمة وخوف، إذ بات يحلم يوميا بالكوابيس، وفقًا لحديث سابق لوالده لـ«الوطن».