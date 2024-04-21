خبير: القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لتحسين المؤشرات الاقتصادية

علَّق الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، على ما أعلنه البنك المركزي المصري بشأن التحسن الكبير في عجز صافي الأصول الأجنبية، قائلاً: «أعلى معدل وصل له صافي الأصول الأجنبية بالمركزي كان قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن هذه الأزمة تسببت في خروج قدر كبير من هذه الأصول».

تحسين المؤشرات الاقتصادية

وتابع «شادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على «الحياة»: «جهود كبيرة بذلتها القيادة المصرية والمسؤولين لتحسين المؤشرات الاقتصادية وسط الأزمات العالمية المتتالية وخاصة عجز الأصول الأجنبية الذي سجل أقل مستوى له على مدار 15 عاما بسبب هذه الأزمات».

تحرير السوق ووصول الدولار إلى سعر عادل

وأكد الخبير الاقتصادي: «تجميع البنك المركزي للاحتياطات من النقد الأجنبي للتغلب على آثار الصدمات المتتالية نتيجة الأزمات العالمية، وكذلك التدفقات الدولارية وإجراءات المركزي المصري جميعها ساهم في تحرير السوق ووصول الدولار إلى سعر عادل ليعود الاحتياطي الأجنبي للارتفاع لينخفض العجز بأكثر من 80% وخلال شهور نتوقع أن ينتهي هذا العجز وسط استمرار التدفقات الدولارية».