شركة طيران عالمية تستعين بأغنية «شيك شاك شوك» في أحدث إعلاناتها (فيديو)

ربما لم تكن تصدق نفسك عندما تسمع أغنية مصرية في بلد آسيوية مختلفة تماما عن ثقافتنا منذ سنوات؛ الأمر حدث بالفعل لأغنية مصرية شهيرة ظهرت في إعلان مفاجئ على خطوط طيران عالمية لدولة آسيوية.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وتباينت ردود الفعل بين الفخر بالفن المصري العريق، والدهشة من فهم اليابانيات للكلمات ورقصهن عليها بشكل مميز في فيديو لا يتخطى دقيقه، بحسب الموقع الرسمي لخطوط الطيران صاحبة الفيديو.

أغنية مصرية على خطوط طيران شهيرة

مقطع فيديو مدته 16 ثانية سرعان ما انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ مضيفتان في مقتبل العمر تقفان على متن طائرة ترقصان على نغمات أغنية شهيرة مألوفة للأذن، هي أغنية شيك شاك شوك للفنان حسن أبو السعود، والتي عرضت لأول مرة في منذ أكثر من 20 عاما.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات، وكان من بين التعليقات على الفيديو: «الفن المصري والثقافة المصرية تغزو العالم كالعادة»، البعض أيضا طالب بأن تقوم خطوط الطيران المصرية بتوثيق مثل هذه المشاهد بالأغاني المصرية مثلما فعلت شركة الطيران الآسيوية.

معلومات عن أغنية شيك شاك شوك

والأغنية التي استعانت بها المضيفات في إعلان شركة الطيران العالمية؛ والتي تعد ترويجا للفن المصري؛ هي «شيك شاك شوك» وارتبطت منذ بدايتها بالرقص الشرقي، عندما قدمها الفنان حسن أبو السعود في السبعينيات للراقصة سهير زكي.

كانت شيك شاك شوك ضمن فيلم «زوجة رجل مهم» بطولة الفنان أحمد زكي، وأعاد «أبو السعود» تقديمها بنسخة جديدة في ألبومه ساحر الأكورديون الصادر سنة 1994، والذي وظف فيه التراث الشعبي لصياغة ألحان إبداعية حديثة محافظا على الروح الشرقية.