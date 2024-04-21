انتقامًا لطفولته.. ممثل تركي شهير يهدم مدرسته الابتدائية ويحتفل على الأنقاض

عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»؛ نشر الفنان التركي تشاجلار أرطغرل، صورته بينما يقف فوق ركام أحد الأبنية، وكأنه انتصار كبير بالنسبة له، وتبين من خلال تعليقه أنه يقف على أنقاض مدرسته الابتدائية.

حينما كان الفنان تشاغلار أرطغرل، يدرس في المرحلة الابتدائية، تعرض للضرب كثيرًا من قبل معلميه، وهو ما ظل في نفسه حتى الثلاثنات من عمره، وعندما جاءت له الفرصة قام بشراء هذه المدرسة وهدمها، رغبة منه في التخلص شعور الضرب في ذلك الوقت.

ماذا فعل الممثل التركي في مدرسته؟

«كان معلمو المدرسة الابتدائية يضربونني دائمًا.. لذلك اشتريت المدرسة بأكملها وهدمتها ولن ابني أي شيء مكانها»؛ هكذا علق «تشاجلار» على صورته وشاركها عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»، وانهالت تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إطار كوميدي من هذا الفعل.

وبسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها «تشاجلار» في الوطن العربي، تم تداول ذلك المنشور في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كوميدي «بيمثلنا في المستقبل»، «يلا من دلوقتي»، «حالنا قبل الامتحانات».. وغيرها.

من هو تشاجلار أرطغرل

ونستعرض أبرز المعلومات التي وردت عن تشاجلار أرطغرل، وفق حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

- يُدعى تشاجلار أرطغرل.

- ممثل تركي.

- يبلغ من العمر 36 عامًا.

- ولد في 5 نوفمبر عام 1987.

- من مدينة كارشياكا.

- درس هندسة الميكانيكا.

- له العديد من الأعمال الدرامية.