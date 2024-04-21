أستاذ علم نفس: الشغل قد يكون مصدر سعادة للإنسان (فيديو)

كشف الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس بجامعة حلوان، أن العمل قد يكون أحد مصادر السعادة النفسية أو العكس، لافتا إلى أن هذا يعتمد على رؤية الشخص ومدى اقتناعه بأن هذا العمل مناسب له أو يحقق له رغبات على المستوى النفسي أو الاجتماعي.

طبيعة بيئة العمل

وأوضح أستاذ علم النفس بجامعة حلوان، خلال برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم: «مسألة اقتناع الشخص بما يعمل والتوافق بقدراته العقلية والجسدية، فلو اجتمع هذا الأمر في شخص يمكن أن يتحقق إتقان العمل، لازم بيئة العمل تكون مصدر قبول، وإلا تكون سبب ضغط نفسي، في ناس لما بتضايق من البيت يلجأ للعمل، وفي حد تاني بيكون مضغوط في الشغل فبيحصل مصدر تنفيس انفعالي».

وتابع: «لو حد مش بيشتغل أساسا ولقى شغل هيكون هذا مصدر حماية نفسية له، والشخص اللي معندوش ما يملأ به فراغه هيلجأ لأمور سيئة على المستوى المادي والاجتماعي».

رغبة البعض في جني الأموال سريعا

واستكمل: «عندنا نسبة كبيرة بالنسبة لهم الشغل يحقق لهم الثراء السريع، بمجهود بسيط وبالتالي يسيب شغل كويس ويلجأ لأساليب غير مقبولة من جني الأرباح وخلافه، أو يقول اشتغل على قد فلوسه».