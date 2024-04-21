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نيفين كامل: «الأهرام إبدو» تجربة وطنية مختلفة.. وتنقل صوت مصر إلى الخارج

كتب:

حسن سمير
10:31 م | الأحد 21 أبريل 2024
الكاتبة الصحفية نيفين كامل، رئيس تحرر الأهرام إبدو

الكاتبة الصحفية نيفين كامل، رئيس تحرر الأهرام إبدو

قالت الكاتبة الصحفية نيفين كامل، رئيس تحرر أهرام إبدو، إنها أول امرأة تتولى رئاسة تحرير «أهرام إبدو»، بعد ثلاثة من كبار الصحافة، مشيرة إلى أن رئاسة تحرير الإصدار ناطق باللغة الفرنسية مهمة وطنية ذات طابع إستراتيجي خلال هذه الفترة، لأنها تنقل صوت مصر إلى الخارج، خاصة في ظل الصراعات الإفليمية والدولية.

كوادر متميزة في الأهرام

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن «الأهرام إبدو» مثال واضح لتمكين المرأة، فـ90% ممن يعملن في الإصدار من السيدات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كوادر متميزة جدًا، في الأهرام.

ولفتت إلى أن «الأهرام إبدو» تجربة وطنية مختلفة، مشيرة إلى أن الصحف القومية هي الصحافة الوحيدة المهتمة فقط بوجود إصدارات ناطقة باللغة الفرنسية.

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