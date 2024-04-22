«عاش محبا للحق والخير والجمال».. أول تعليق من أحمد السعدني بعد وفاة والده

وجّه الفنان أحمد السعدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة والده الفنان الراحل صلاح السعدني.

وكتب «السعدني»: شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل، أعتذر بشدة عدم قدرتي على الرد وأسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولى عز وجل أن يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محباً للناس والحق والخير والجمال أكثر من حبه لفنه وعائلته».

واختتم السعدني: إنا لله وإنا إليه راجعون أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، بحبك يا أبا ومتشكر إنك أبويا.

رحيل الفنان صلاح السعدني

وكان أعلن الفنان أشرف زكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الجمعة الماضية، وفاة الفنان صلاح السعدني، بنشر صورة له وعلق عليها قائلا: البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني.